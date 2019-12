Kévin Séraphin vers la retraite

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Gêné par ses genoux (problèmes de cartilage) ces deux dernières saisons, passées au FC Barcelone, le pivot français Kévin Séraphin (2,06 m, 30 ans depuis le 7 décembre) n'a pas repris la compétition cette saison, alors qu'il avait été annoncé en Chine durant la dernière intersaison. L'Equipe annonce que l'international (47 sélections) serait proche de la retraite, même s'il s'est dit toujours "en réflexion" dans les colonnes du quotidien sportif.

Mélange de puissance, explosivité et vitesse, le Guyanais se servait également de ses bonnes mains pour être un scoreur prolifique. Malheureusement, après un titre de champion de France avec Cholet en 2010, une Draft au premier tour (17e choix par Chicago) dans la foulée, deux premières saisons prometteuses et des débuts très intéressants en Bleu (médaillée d'argent à l'EuroBasket 2011), il n'a pas réussi à confirmer. Ses blessures mais aussi son irrégularité défensive (et notamment au rebond) et sa sélection de tirs parfois contestée ont écourté sa carrière NBA. De retour en équipe de France à l'été 2017, il a pu se refaire une image (8,2 points par match à l'Euro) et a enchaîné avec un beau début de saison en EuroLeague avec le FC Barcelone, malheureusement écourté par un arrêt longue durée, déjà à cause de ses genoux.