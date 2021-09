Killian Hayes : "Si Detroit ne veut pas que j'aille en sélection, je n'irai pas"

Sélectionné en 7e position de la Draft NBA 2020 par les Pistons de Détroit, Killian Hayes (1,96 m, 20 ans) demeure l'un des plus grands espoirs du basket français. Interrogé par L'Équipe sur son devenir avec les Bleus, il tient cependant à expliquer l'importance de sa franchise NBA lors de son choix de rejoindre l'Équipe de France pendant les fenêtres, malgré son envie de disputer les JO 2024 sous le maillot tricolore :

"Vincent Collet a plus évoqué Paris 2024 avec mon agent. On n'a pas parlé en détail de l'Euro 2022 ou de la Coupe du monde 2023. Ce n'est pas que ma décision, la franchise a son mot à dire. Si elle ne veut pas que j'aille en sélection, je n'irai pas. C'est mon employeur. S'ils disent non, je ne peux pas y aller."