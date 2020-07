Killian Tillie a les JO 2021 en tête

ÉQUIPE DE FRANCE

"L’équipe de France est vraiment un objectif pour moi, nous a-t-il confié. J’ai toujours adoré porter le maillot tricolore en jeunes." Membre de génération 1998 (Frank Ntilikina, Adam Mokoka et Abdoulaye N'Doye), Killian Tillie (2,08m, 22 ans) aimerait à présent arborer la tunique bleue avec les A.

Attendu pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris, l'ailier-fort de Gonzaga (aussi capable d'évoluer sur le poste 5) a les JO 2021 de Tokyo en ligne de mire. "Il y a quand même de très bons joueurs, nuance-t-il. Mais il y a quand même quelque chose à faire. D’autant plus que toute ma famille est allée aux JO donc je ne veux pas être le seul à ne pas y aller." Souvent gêné par les blessures, il estime épouser parfaitement les dimensions du poste 4 moderne. "Avec le niveau auquel j’ai joué à Gonzaga, je peux vraiment apporter beaucoup dans tous les aspects du jeu. Qu’il (Vincent Collet, le sectionneur) regarde ce que j'apporte en NCAA car je peux faire la même chose en équipe de France. Tirer, défendre : je peux un peu tout faire. Je pense qu'une équipe a besoin d'un joueur, qui est assez polyvalent." Et avec potentiellement ses premiers pas en NBA à la rentrée, il pourrait gagner en expérience. Et pourquoi pas faire partie des 12 au Japon.

