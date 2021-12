Killian Tillie au sujet de l'équipe de France : "J'espère avoir des contacts bientôt"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

À 23 ans, Killian Tillie (2,09 m) commence enfin à s'exprimer au niveau professionnel. Après un cursus complet à Gonzaga en NCAA, entre 2016 et 2020, l'ailier-fort shooteur a rejoint les Memphis Grizzlies pour la saison 2020-2021, via un two-way contract. Pour cette saison 2021-2022, l'Azuréen a signé un nouveau two-way contract avec la franchise du Tennessee. Mais pour la première fois de sa courte carrière NBA, le petit frère de Kim Tillie profite des absences à l'intérieur pour entrer avec régularité en ce mois de décembre (3,3 points et 1,2 rebond en 10 minutes).

Longtemps attendu comme le poste 4 du futur de l'équipe de France, il pourrait faire partie des prochains appelés par Vincent Collet, ne serait-ce que pour être observé lors de la préparation de l'EuroBasket 2022. Invité de l'émission de RMC Basket Time, le champion d'Europe U16 2014, MVP du tournoi à l'époque, raconte qu'il n'a encore été démarché par la Fédération française de basketball :

"Je suis venu à l'INSEP cet été, j'ai parlé avec Jacky Commères (directeur de la performance et des Équipes de France, NDLR) un petit peu et je leur ai dit que j'étais motivé pour rejoindre la sélection et j'avais envie de le faire et je serai content d'avoir un peu de contacts avec eux. Pour l'instant j'attends toujours mais je suis toujours motivé pour ça."

Peut-être que Killian Tillie fera partie des joueurs rencontrés par Boris Diaw, le manager de l'équipe de France masculine, au cours d'une prochaine tournée aux Etats-Unis.

"J'ai toujours zéro contact pour l'instant mais on est au milieu de la saison, on est un peu occupés donc je vais attendre un peu et j'espère avoir des contacts bientôt".

Alors qu'il aura 26 ans aux Jeux olympiques de Paris, Killian Tillie fait sans doute partie des futurs joueurs à potentiellement intégrer au Team France Basketball.