L'appel de Vincent Collet à Yoan Makoundou : "Il ferait bien de dire oui"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Dans la meilleure période de sa carrière professionnelle (21 d'évaluation en moyenne sur les quatre derniers matchs et Cholet lancé comme une balle vers les playoffs), quelques mois après avoir traversé un désert offensif, Yoan Makoundou s'est offert un plaisir doublé d'un luxe mardi soir : briller contre le leader du championnat (14 points à 6/12, 10 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres), coaché en plus par le sélectionneur national.

Beau joueur, Vincent Collet lui a adressé mardi quelques compliments à l'issue de la défaite des Metropolitans 92, vantant notamment son efficacité et ses qualités athlétiques. Mais le technicien francilien en a également profité pour lui mettre une petite pression subtile à l'égard de son avenir en Bleu. L'an dernier, le Choletais avait été convié en tant que sparring-partner en vue de la préparation des Jeux Olympiques mais il avait décliné l'invitation. Or, le train devrait repasser cet été...

« Pour un jeune joueur, ça fait partie de son évolution et de sa progression donc il est fort possible qu’il soit de nouveau appelé et il ferait bien de dire oui », a lancé Vincent Collet en conférence de presse, dans des propos relayés par Ouest France. « J’espère qu’il ne refusera pas [l'invitation]. Il l’avait déclinée l’an dernier, c’est pour cela que je le chambre. »

Interrogé dans la foulée, Yoan Makoundou a botté en touche. Car en pleine évolution sur cette deuxième partie de saison, le natif de Melun aura certainement des ambitions de draft qui passeront inévitablement par des work-outs. Or, c'est bien l'attrait des trois lettres NBA qui l'avait poussé à ne pas se rendre au stage des Bleus l'an dernier.

« J’étais énormément surpris et heureux [d’y être convié] », avait-il expliqué à BasketUSA en début de saison. « C’est toujours une fierté, car ça permet de savoir où l’on se situe par rapport à des joueurs plus confirmés. Mais je n’ai pas pu la faire finalement. [Mon clan] a prévenu l’entraîneur que je partais à Dallas au même moment pour la Draft et, à cet instant, c’était plus important pour moi, car je voulais vraiment voir où ça pouvait m’emmener et où j’en étais. »

Mais avant de penser NBA et/ou équipe de France, Yoan Makoundou a une mission beaucoup plus limpide en tête : ramener Cholet Basket sur la scène des playoffs.