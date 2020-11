L'Élan Chalon et la prise de pouvoir de la génération 1994/1995 chez les Bleus

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

« Quand j'étais en pro, ils jouaient encore en cadets ou Espoirs. Mais quand tu vois ce qu'ils sont devenus, c'est énorme ». « Ils », ce sont les trois joueurs de la génération 1994 et 1995 formés à l'Élan Chalon - Axel Bouteille, David Michineau, Mathias Lessort, - appelés en équipe de France. Et celui qui en parle, dithyrambiquement, c'est le champion de France 2012, Nicolas Lang. « À l'époque déjà, c'était de très gros bosseurs, se remémore le shooteur mulhousiens. Je me souviens que David (Michineau) - qui était encore au centre de formation - n'avait peur de personne quand il venait s'entraîner avec les pros. »

4 anciens Chalonnais appelés en Team France

Axel Bouteille

David Michineau

Mathias Lessort

Auteure du doublé Championnat - Trophée du Futur en 2013, cette génération 1994/1995 a impressionné. Avec Axel Bouteille, David Michineau, Mathias Lessort mais également avec l'ailier de Séville né en 1992 Yakuba Ouattara (MVP Espoirs et du Trophée du Futur), qui a rejoint le groupe France ce mardi, et le pivot des Hawks d'Atlanta, Clint Capela. Rien que ça. « En Espoirs, il avait un groupe incroyable, concède le rookie de l'équipe de France. C’est une belle récompense pour la formation chalonnaise et Romain Chenaud. Chalon ? Ça fait longtemps que c’est l’un des meilleurs centres de formation de France. »

« On a connu plus de défaites que de victoires avec cette génération »

Mais au-delà de la formation bourguignonne, cette campagne marque en quelque sorte la prise de pouvoir de la génération 1994/1995, longtemps malheureuse en sélections jeunes. « On a connu plus de défaites que de victoires avec cette génération, appuie Alexandre Chassang, intérieur fin 1994. On n'a jamais réussi à passer un quart de finale lors des championnats d'Europe jeunes. Mais ça fait vraiment plaisir de retrouver cette génération : on veut gagner les deux matchs et représenter fièrement l'équipe de France. »

Appelé à prendre davantage de responsabilités contre la Grande-Bretagne et l'Allemagne, Axel Bouteille est lui aussi heureux de retrouver ses amis en équipe de France A. « C’est l’une des premières fois que l'on est autant de cette génération dans le groupe, souligne le Malaguène. On se connait tous très bien et depuis longtemps, on a - pour la plupart - déjà joué ensemble. » À eux maintenant de se servir de cette force générationnelle pour emmener les Bleus à l'EuroBasket 2022.

Axel Bouteille et Mathias Lessort en compagnie de Théo Lefebvre, aux plus belles heures de la formation chalonnaise (photo : Charlotte Geoffray)

Théo Quintard (avec Gabriel Pantel-Jouve),

