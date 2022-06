L'Équipe de France 3x3 n'ira pas à la FIBA Europe Cup

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FFBB

L'Équipe de France masculine de 3x3 était à Tel Aviv en Israël ce week-end pour tenter de glaner un des deux tickets qualificatifs pour la FIBA Europe Cup 3x3 de Graz en Autriche qui se déroulera du 9 au 11 septembre prochain.

Dans une poule relevée selon les dires du sélectionneur Karim Souchu, l'Équipe de France était là-bas avant tout pour se qualifier :

"C’est une nouvelle campagne qui commence, on a hâte de commencer et on va aller là-bas pour se qualifier. Nous sommes dans une poule très difficile avec la Grèce et l’Ukraine, il faut finir dans les deux premiers pour sortir donc on n’a pas le droit à l’erreur. L’Ukraine est vraiment spécialiste du 3x3, ils ont été très performants sur la Coupe d’Europe 2021, il faudra aussi se méfier de la Grèce car c’est une équipe qui peut être performante."

Les Bleus se sont imposés face à la Grèce 21-18 puis face à l'Ukraine 21-11 en poule. Ils étaient opposés à la Slovénie en quart de finale mais se sont inclinés 14-16 et sont privés de ticket qualificatif pour la FIBA Europe Cup 2022. L'Israel et la Slovénie se sont qualifiés.Clap de fin pour l'Équipe de France 3x3 défait par la Slovénie (16-14).



Les Bleus ne disputeront pas la @FIBA3x3 Europe Cup. pic.twitter.com/pwc39yk0nR

— 3x3 FFBB (@3x3Ffbb) June 4, 2022

L'équipe féminine française a eu plus de chance et s'est d'ores et déjà qualifiée à la FIBA Europe cup grâce à son ranking fédéral.