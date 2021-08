L'équipe de France avec le Monténégro, la Hongrie et Portugal pour les qualifications à la Coupe du Monde

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après sa médaille d'argent aux Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe de France masculine reprendra la compétition avec les qualifications à la Coupe du Monde 2023. Pour se qualifier à cette compétition, la sélection de Vincent Collet devra jouer deux tours pour un total de 12 matches lors de six fenêtres différentes.

12 sélections européennes seront qualifiées

D'abord, il lui faudra finir parmi les trois premiers du groupe E, au sein duquel on retrouve le Monténégro, la Hongrie et le Portugal. Puis il lui faudra affronter les trois premiers du groupe F, composé par la Lituanie, la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine et la Bulgarie. Les trois premiers de ce deuxième tour iront sur le continent asiatique pour la Coupe du Monde 2023, la compétition se déroulant au Japon, en Indonésie ainsi qu'aux Philippines. Au total, ce sont 12 sélections européennes qui seront qualifiés, sur 32 équipes nationales en tout.

A noter que l'une des fenêtres de qualification aura lieu la semaine avant l'EuroBasket 2022. De quoi bien préparer cet Euro mais aussi réunir les meilleurs joueurs français, alors que nombreux seront encore absents pour les prochaines fenêtres. En effet, avec les nombreux départs vers la NBA ou la G-League, la "montée" de Monaco en EuroLeague, beaucoup de Français seront encore indisponibles pour ces fenêtres.

"Ce tirage au sort est plus compliqué qu’il n’y parait, avoue le sélectionneur Vincent Collet. En effet, si les équipes du premier tour semblent abordables, le croisement avec la poule F nous obligera à réaliser un parcours parfait dès le début de ces qualifications. Il faudra assumer notre rang, même si nous savons que la configuration de l’Équipe de France sera très éloignée de celle médaillée d’argent aux Jeux de Tokyo. Rien ne sera facile dans ce parcours jusqu’en 2023. Il faudra être prêt dès le début. Nous savons que nous devrons faire appel à un grand nombre de joueurs du Team France Basket pour atteindre nos objectifs mais je suis convaincu que les joueurs appelés feront le maximum pour aider l’Équipe de France à se qualifier pour la Coupe du Monde."

Les dates des fenêtres internationales :