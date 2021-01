L'équipe de France avec Thomas Heurtel et Maxime Roos

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Guillaume Poumarede et Sébastien Grasset

La sélection de l'équipe de France masculine pour les deux derniers matches de qualification à l'EuroBasket, le samedi 20 février contre le Monténégro puis le dimanche 22 face à la Grande-Bretagne, vient de sortir.

Par rapport à la fenêtre de fin novembre 2020, Thomas Heurtel fait son retour et Maxime Roos sa première apparition. Le premier, mis de côté par le FC Barcelone, va ainsi pouvoir jouer, ce qui est essentiel pour préparer les Jeux olympiques. Quant au second, il permettra d'apporter de la densité au poste 4, alors qu'Amath M'Baye n'avait pas de rotation sur ce poste sur les deux rencontres de novembre. Ces deux joueurs remplacent David Michineau et Nicolas Lang par rapport à la liste de novembre. Forfait en novembre car positif à la COVID-19, Mouhammadou Jaiteh n'a pas été rappelé.

La sélection de 12 joueurs :