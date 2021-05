L'équipe de France de 3x3 débute son TQO à 12h15 ce mercredi

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

C'est ce mercredi que l'équipe de France masculine de 3x3 démarre son tournoi de qualification olympique (TQO) à Graz, en Autriche. A 12h15, l'équipe de Richard Billant et Karim Souchu - composée par Antoine Eïto, Charly Pontens, Dominique Gentil et Raphaël Wilson - sera opposée à la Slovénie.

Une poule C relevée

Après une préparation compliquée, du fait de l'absence des joueurs de 5x5 Antoine Eïto et Charly Pontens jusqu'à vendredi puis de la blessure de Franck Seguela, les Bleus ne partent pas favoris contre la Slovénie, les Philippines et le Qatar, trois sélections habituées du World Tour et composées de joueurs professionnels de 3x3. En revanche, sur le papier, le match contre la République dominicaine de ce mercredi à 14h20 est plus abordable. Quant à l'équipe de France féminine, elle débutera son TQO ce jeudi contre les Etats-Unis, à 13h05.

Les rencontres seront à suivre sur la vidéo suivante ou la plateforme de France TV Sport :