L'équipe de France de 3x3 dominée d'entrée par les États-Unis

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France féminine de 3x3 s'est inclinée 17-10 contre les États-Unis pour son premier match du tournoi olympique. Comme lors du TQO, les Françaises ont souffert face à la taille et la puissance physique de Stephanie Dolson (7 points) à l'intérieur. Jamais elles n'ont semblé pouvoir trouver la clé offensivement face à une équipe très athlétique, à l'image de Kelsey Plum (6 points). Hormis un retour à -2 après la mi-match (8-10), elles étaient souvent distancées. Marie-Eve Paget (3 points, co-meilleure marqueuse française avec Migna Touré) & co devront se reprendre à 14h25 heure française contre l'Italie, qui a eu du mal à se défaire de la Mongolie plus tôt ce samedi (15-14).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre