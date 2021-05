L'équipe de France de 3x3 féminine démarre son TQO contre Team USA à 13h05

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après les garçons, vainqueurs surprises de la Slovénie puis, plus logiquement, de la République dominicaine ce mercredi, l'équipe de France de 3x3 féminine démarre son tournoi de qualification olympique (TQO) ce jeudi à Graz en Autriche.

Des joueuses WNBA face aux Bleues

Pour leur premier match, Marie-Eve Paget, Migna Touré, Soana Lucet et Laëticia Guapo affrontent les Etats-Unis. Check-ball à 13h05. Elles devront notamment cadenasser Allisha Gray, joueuse de Dallas en WNBA et MVP du tournoi de préparation à Voiron la semaine passée, mais aussi la double All-Star WNBA Stefanie Dolson à l'intérieur. Comme pour les Bleus ce mercredi, le deuxième match contre l'Uruguay (à 15h10) semble bien plus accessible.



La sélection étasunienne pour ce TQO (photo : FIBA)

Retour en inside sur le premier jour de compétition à Graz :

Pour voir les matches en direct, c'est ci-dessous :