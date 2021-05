L'équipe de France de 3x3 masculine réalise un gros coup d'entrée contre la Slovénie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Contre la Slovénie, nation référencée du 3x3, l'équipe de France masculine a démarré sa phase de poule du tournoi de qualification olympique (TQO) par une belle victoire, 19 à 17. Portés par l'adresse d'Antoine Eïto (7 points à 5/14 aux tirs), les Bleus ont fait la différence sur la fin face à une équipe slovène visiblement émoussée physiquement.

Car si l'équipe de Richard Billant et Karim Souchu est mieux partie (4 à 1), les Slovènes ont pris le dessus ensuite, comptant jusqu'à 5 points d'avance (12 à 7), notamment à leur impact physique illustré par leurs 6 lancers francs tentés et leur domination au rebond (18 prises à 15). Mais Antoine Eïto a ramené les siens et finalement les Français ont débordé leurs adversaires, avec une participation de tous (4 points pour Dominique Gentil, Raphaël Wilson et Charly Pontens). Gentil a fait l'écart par un énorme tir à 2-points avant que son équipe ne résiste au retour slovène.



La joie des Français une fois le buzzer retenti (photo : FIBA)



Face à l'un des favoris de la poule C, l'équipe de France a donc démarré son TQO par une belle victoire. Prochain match à 14h20 contre la République dominicaine, une sélection censée être bien plus abordable.