L'équipe de France féminine de 3x3 encore battue, cette fois par la Chine

Battue une fois sur deux la veille, l'équipe de France féminine de 3x3 a fait un 0/2 ce dimanche. Après leur défaite contre le Japon, les Bleues ont cette fois été battues par la Chine (20-13), autre top nation mondiale. Les Françaises menaient pourtant 10 à 6 après 6 minutes mais elles ont craqué physiquement et encaissé un 14 à 7 sur le reste de la partie. Il faut dire qu'elles ont encore été dominées physiquement et manqué d'adresse à 2-points (2/11). La n°1 mondiale de la discipline, Laetitia Guapo, s'est contenté d'un point à 1/5.

« Il faut qu'on sorte de cette spirale négative, a expliqué Marie-Eve Paget à L'Equipe. On a besoin de nous retrouver nous-mêmes. On n'a pas imposé notre rythme dès le départ et ça se ressent. Aujourd'hui, on a mis le coeur, on a été très dures en défense. On n'avait pas menti quand on a dit que nos principales adversaires, c'est nous. On n'a pas encore retrouvé notre identité, on voit par parcimonie des bribes de nous-mêmes, mais ça ne suffit pas. »