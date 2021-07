L'équipe de France féminine de 3x3 s'impose difficilement face à la Mongolie

Après un week-end compliqué, conclu par trois défaites et une victoire, l'équipe de France s'est relancée ce lundi matin face à la Mongolie (22-18), dernière du groupe, lors du cinquième match du tournoi olympique de basketball 3x3 féminin. Grâce à cette victoire, la sélection tricolore remonte à la cinquième place, à égalité avec l'Italie.

Laetitia Guapo comes up BIG for @3x3Ffbb with nine points and eight boards as they have to battle hard to hold off @3x3Mongolia.#Tokyo2020 #3x3 pic.twitter.com/qDqlkbuVIC