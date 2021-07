L'équipe de France féminine de 3x3 signe une grosse victoire contre la Russie et se qualifie en quarts

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

A une victoire et trois défaites après deux jours de compétition, les Françaises ont remis les choses au point ce lundi. Après leur difficile victoire contre la Mongolie plus tôt dans la journée, elles ont assuré leur présence en quarts de finale du tournoi olympique de 3x3 en battant le Comité olympique russe 17 à 14.

Emmenées par une Migna Touré retrouvée (10 points), les Bleues ont réalisé leur meilleure prestation depuis le début du tournoi. De l'intensité, de l'adresse et de l'enthousiasme, autant de paramètres réunis qui leur ont permis de creuser un écart dans les deux premières minutes (4-0). Plus agressives sur les picks-and-rolls, les tricolores ont empêché les Russes de développer leur basket. De cette pression défensive sont nés des paniers faciles. Et contrairement aux matchs précédents, les coéquipières de Laëtitia Guapo (5 points) n'ont eu de cesse d'attaquer le cercle pour provoquer des fautes russes. La France a même compté jusqu'à 7 points d'avance à trois minutes du terme (15-8), après un tir primé de Migna Touré.

Grosse entame des Bleues face au Comité Olympique de Russie !



Après deux minutes, la France mène 5-2 #Tokyo2020



Suivez les J.O. en direct : https://t.co/sufil7RauY pic.twitter.com/Xt07eKICx4 — France tv sport (@francetvsport) July 26, 2021

Dans le huis-clos tokyoïte, les voix des joueuses françaises ont agi comme un exutoire. Comme un besoin d'extraire cette pression viscérale, qui les a empêchées de produire leur meilleur jeu depuis le début de la compétition. Mais alors que les Françaises se dirigeaient vers un succès flatteur, les doutes nés de ces deux derniers jours de compétition ont resurgi la fin de match. Un 7 à 2 encaissé en trois minutes, sans la moindre conséquence, que l'on pourrait attribuer à l'enchaînement des matchs. Reste que cette victoire face à l'une des meilleures nations du monde est de nature à augmenter le capital confiance des Bleues. Avant de jouer son quart de finale ce mardi après-midi, la France disputera son dernier match face à la Roumanie (7e) à 10 h, heure française. C'est à l'issue de cette ultime rencontre qu'elle connaîtra son adversaire.