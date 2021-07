L'équipe de France féminine des U20 débute idéalement l'Euro Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

L'équipe de France féminine des U20 a parfaitement démarré l'European Challengers en étrillant le Portugal (86-38) ce mardi 13 juillet à Konya, en Turquie. Portées par l'ailière de Villeneuve d'Ascq, Zoé Wadoux (20 points à 6/8 à 3-points), les Bleuettes ont maîtrisé un match idoine pour parfaire les automatismes et évaluer la profondeur de l'effectif.

Le sélectionneur des Bleus, Jérôme Fournier, a pu répartir les temps de jeu. Sur les douze joueuses appelées, onze ont disputé plus de 14 minutes. Seule la pivot Stacy Montabord est restée moins de dix minutes sur le parquet. Certains joueuses ont profité de cette exposition pour se mettre en valeur, comme la meneuse expatriée aux Etats-Unis, Héléna Delaruelle (6 points, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 17 d'évaluation) et Jade Hamaoui (12 points, 5 rebonds et 2 passes décisives). Ce fut un match suffisamment aisé pour ne pas dépendre des leaders Marie Pardon (0 point à 0/3 aux tirs, 5 rebonds et 4 passes décisives) et Kendra Chery (13 points)

Des joueuses majeures qui devraient en revanche être mises en lumières, ce mercredi 14 juillet, pour le deuxième match du tournoi, face à la Turquie, un adversaire d'un niveau supérieur à celui du Portugal.