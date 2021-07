L'équipe de France féminine piégée d'entrée par le Japon

ÉQUIPE DE FRANCE

Les Bleues étaient prévenues. Rarement à l’aise face aux équipes asiatiques et battue par cette même équipe japonaise à Rio il y a cinq ans, l’équipe de France féminine n’a pas su inverser la tendance pour son premier match aux Jeux olympiques s’inclinant de quatre longueurs au terme d’un match très inégal.

Un début de match rythmé

Tout avait pourtant plutôt bien commencé pour des Françaises rapidement en jambes. Valérie Garnier innove pour ce premier match en lançant Gabby Williams et Sarah Michel dans le cinq de départ, laissant notamment Marine Johannès sur le banc. Les Bleues tentent d’installer leur jeu mais les Japonaises, fidèles à leur réputation, impriment un rythme d’enfer au match, le tout s’accompagnant néanmoins de beaucoup de déchets.

Ce rythme sied parfaitement à Alix Duchet bien dans son basket, et à une Sandrine Gruda souveraine à l’intérieur. Grâce à une bonne défense, les vice-championnes d’Europe font la course en tête mais l’entrée en jeu de la remuante Evelyn Mawuli relance les joueuses locales.

Tant et si bien que les Françaises retombent dans leurs travers en multipliant les pertes de balle et des erreurs d’inattention en défense largement évitables. L’adresse à 3 points revient côté japonais et l’écart à la pause n’est pas rassurant (34-36 en faveur des Bleues).

Début de troisième quart-temps fatal

Le retour des vestiaires va définitivement plonger les Bleues en eaux troubles, les protégées de Valérie Garnier ne trouvant plus le cercle. Mais surtout, elles ne parviennent plus à stopper les intentions japonaises qui développent leur jeu rapide comme elles l’affectionnent tant sous la houlette de l’impeccable Rui Machida (7 points et 11 passes décisives). Les locales ont pris confiance et multiplient les tirs extérieurs à l’image de Saki Hayashi (12 points), alors que seule Sandrine Gruda (18 points et 9 rebonds) parvient à rivaliser pour limiter les dégâts.

Gabby Williams (9 points, 4 rebonds et 5 passes décisives) secoue le cocotier français avec une activité de tous les instants en défense et si les Françaises grignotent leur retard dans le dernier quart-temps, elles subiront jusqu’au bout l’adresse des Japonaises, symbolisée par cette dernière réussite de Moeko Nagaoka (11 points) qui clôt les débats (74-70).

Les dernières tentatives du clan français resteront vaines, scellant le sort d’une rencontre qui place les Françaises dans l’embarras avec la nouvelle formule du tournoi olympique qui laisse peu de marge d’erreur. Une réaction sera évidemment attendue dès vendredi face au Nigéria (10h20, heure française) sous peine d’une grosse désillusion.