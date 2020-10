L'équipe de France féminine rassemblée à l'INSEP en novembre, avec deux nouvelles têtes

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Même si la Ligue Féminine de Basket peine à démarrer à cause de la COVID-19, la Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de rassembler 19 joueuses en novembre du 9 au 15 novembre afin de préparer l'EuroBasket 2021 et surtout les Jeux olympiques de Tokyo. On trouve dans cette liste deux nouvelles joueuses : Tima Pouye (photo) et Clarince Djaldi-Tabdi.

"Après notre qualification pour les J.O. de Tokyo acquise à Bourges en février dernier, la situation sanitaire mondiale nous a freinés dans notre élan de performance, laissant l’Équipe de France féminine au repos le temps d’un été, a commenté la sélectionneuse Valérie Garnier. Mais les prochaines échéances que sont l’Euro 2021 et les Jeux olympiques de Tokyo vont très rapidement arriver, et il était important de mettre à profit cette semaine de travail en novembre. C’est pour cela que nous avons décidé de réunir un groupe de 19 joueuses à l’INSEP, afin de débuter notre préparation, qui sera composé à la fois des joueuses ayant participé aux dernières compétitions et rencontres internationales, mais aussi de nouveaux visages appelés pour la première fois en sélection."