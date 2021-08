L'équipe de France féminine s'incline de 11 points contre Team USA et se qualifie pour les quarts

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après sa défaite contre le Japon et sa victoire face au Nigeria, l'équipe de France féminine devait s'imposer de moins de 15 points contre les Etats-Unis pour finir parmi les deux meilleurs troisièmes de la phase de poule et ainsi se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique. C'est chose faite. Les Bleues se sont inclinées de 11 unités (93-82) après avoir longtemps fait jeu égal avec Team USA.

11 points, c'est d'ailleurs l'écart le plus important de la partie. Les joueuses de Valérie Garnier ont même mené un cumul de 11 minutes, après un bon début de partie (22-19 à la fin du premier quart-temps). Il faut dire qu'elles ont réalisé une très belle prestation au rebond, dominant même ce secteur statistiquement parlant (34 prises à 30). Cependant, des errements défensifs ont permis aux joueuses de Dawn Staley de faire la différence, avec notamment 31 points marqués dans le deuxième quart-temps. Les Etasuniennes ont terminé à 56% de réussite aux tirs, dont 45% à 3-points, et 30 passes décisives. A'ja Wilson (22 points à 9/12 aux tirs, 7 rebonds et 3 passes décisives pour 32 d'évaluation en 28 minutes) et Breanna Stewart (22 points à 7/14, 7 rebond et 7 passes décisives pour 22 d'évaluation en 38 minutes) ont posé beaucoup de problème aux Bleues. Mais c'est surtout la réussite à 3-points de Tina Charles (3/3) qui a permis à son équipe de faire l'écart alors que les Françaises avaient repris l'avantage au début du quatrième quart-temps (72-71).

Face à l'un des deux autres premiers de poule en quarts de finale

Si les Françaises se sont faites peur par la suite, l'impact intérieur de Sandrine Gruda (12 points à 5/8 et 6 rebonds pour 15 d'évaluation en 21 minutes) et l'activité de Gabby Williams (10 points à 4/13, 5 rebonds, 3 passes décisives et 6 interceptions pour 13 d'évaluation en 32 minutes) leur ont permis d'atteindre leur objectif. Malgré la défaite, les Bleues pouvaient avoir le sourire après cette troisième qualification olympique de suite. Comme en 2012 à Londres et en 2016 à Rio, elles voudront atteindre le dernier carré. Pour cela, il faudra gagner en quarts face à l'Espagne ou la Chine.