L'équipe de France féminine U18 étrille la Slovaquie pour son entrée dans l'Euro Challengers

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'équipe de France féminine U20 prend la tête du groupe C de l'Euro Challengers organisé à Héraklion, en Grèce. Pour son premier match dans cette compétition mardi 27 juillet, la sélection tricolore s'est montrée souveraine face à la modeste sélection slovaque (72-41). Emmenées par Louise Pruneau (12 points à 3/8 de réussite aux tirs et 2 interceptions) et la nouvelle joueuse de Charnay Maïa Hirsch (10 points et 8 rebonds), les Bleuettes ont fait la différence à l'issue d'un premier quart-temps de haut niveau (25-2).

Dans un match linéaire, sans quelconque difficulté pour ses joueuses, le sélectionneur français Julien Egloff a permis aux douze joueuses de son groupe d'exposer leurs qualités et de contribuer à la marque. Preuve de la profondeur du réservoir français, cinq joueuses ont terminé avec plus de 10 d'évaluation (Inès Debroise, Louise Pruneau, Maïa Hirsch, Manoé Cissé et Roxanne Le Seyec). Seul bémol au milieu de ce tableau idyllique, les pertes de balle. Les Bleuettes ont échappé 22 ballons dans cette rencontre. Des erreurs à conjurer cet après-midi, à 17 h, contre le pays-hôte de cette compétition, la Grèce.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre