L'équipe de France largement battue en Ukraine pour la première de Jean-Aimé Toupane

Pour sa première rencontre dans les qualifications de l'EuroBasket 2023 et pour le premier match de Jean-Aimé Toupane à sa tête, l'équipe de France féminine s'est lourdement inclinée en Ukraine (90-71). Dès le début de la rencontre, les Bleues n'ont pas su arrêter l'attaque locale qui a marqué 31 points lors du premier quart-temps. Portée par Krystyna Filevych (27 points à 9/11 aux tirs, dont 5/7 à 3-points, et 5 rebonds pour 30 d'évaluation en 36 minutes) et Alina Iagupova (33 points à 9/20, dont 6/14 à 3-points, 6 rebonds, 5 passes décisives, 6 balles perdues et 3 interceptions pour 29 d'évaluation en 39 minutes), la sélection de Srdjan Radulovic a réussi 10 de ses 16 tentatives à 3-points en première mi-temps, pour être à +17 à la pause (54-37). Cette pause et le retour aux vestiaires n'a pas permis de régler les problèmes de l'équipe, qui a compté jusqu'à 25 points de retard (66-41).

Avec seulement trois jours d'entraînement commun, un premier match à l'extérieur, des cadres fatigués après un été et un début de saison chargé, les Bleues avaient beaucoup d'excuse pour ne pas être au top ce jeudi. Malgré tout cela, cette défaite fait tâche. Il faudra faire beaucoup mieux dimanche à Villeneuve d'Ascq contre la Lituanie, qui a battu la Finlande 69-59, afin de ne pas prendre du retard dans la course à la qualification à l'Euro.

"L'Ukraine nous a pris à la gorge, a reconnu Jean-Aimé Toupane après la rencontre. C'est une équipe qui vit et meurt par les tirs à 3-points, on le savait, et on n'a pas été capables de les limiter là-dessus. On les a laissé en confiance au début du match, on a essayé de limiter la casse en deuxième mi-temps mais c'était trop tard. On a essayé de mettre des choses en place, peut-être que certaines n'ont pas encore été assimilées. On n'a pas été dans le rythme du tout. On va travailler pendant les deux jours qu 'ils nous restent avant le match contre la Lituanie, pour faire comprendre nos intentions. On est en phase de construction, et quand on tombe contre une équipe comme celle-ci, c'est délicat".