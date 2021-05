L'équipe de France masculine de 3x3 en quarts après sa 3e victoire et la défaite slovène

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Battue trois fois en trois matches, et assez largement, les Philippines n'avaient plus rien à perdre au moment d'affronter l'équipe de France masculine de 3x3 lors du tournoi de qualification olympique (TQO). Et dans un match très physique où les défenses ont pris le dessus sur les attaques, les Bleus ont fini par se détacher.

Grâce à trois paniers à 2-points dans le final, les Philippins sont venus mettre la pression à Raphaël Wilson (2 points) & cie dans le final. Mais l'équipe de Karim Souchu et Richard Billant est parvenue à rester devant pour s'imposer d'un petit point (15-14) et ainsi signer sa troisième victoire en trois matches dans ce TQO.

Les Bleus déjà qualifiés

Les Bleus enchaînent rapidement avec un dernier match contre le Qatar - qui a battu les Philippines et la République dominicaine mais a perdu 18-11 contre la Slovénie - à 15h35. Cependant, les Français sont déjà qualifiés en quarts de finale suite à la défaite surprise de la Slovénie contre la République dominicaine.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre