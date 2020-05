L'équipe de France militaire également à l'arrêt

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Meunier

Comme les équipes de France A masculine et féminine, l'équipe de France militaire sera au repos forcé cet été. Les coéquipiers des frères Bichard (Jérémy et Kévin) et de Tanguy Ramassamy ne pourront donc pas prendre part à la Coupe du Monde initialement prévue à Warendorf (Allemagne), du 22 juin au 3 juillet 2020.

Les Bleus auront cependant l'occasion de se retrouver dès fin novembre / début décembre afin de disputer le tournoi du Shape - organisé dans la base militaire de Mons en Belgique - pour enfin décrocher la médaille d'or qui leur échappe depuis trois ans.