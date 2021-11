L'équipe de France opposée à la Chine, le Nigeria et le Mali pour atteindre la Coupe du Monde

Pour jouer à la Coupe du Monde 2022, l'équipe de France féminine doit encore se qualifier. Pour cela, elle devra terminer parmi les trois premiers de son groupe de quatre entre le 10 au 13 février 2022. Ce mardi, les Bleues ont appris qu'elles iront à Belgrade et qu'elles affronteront sur place la Chine (5e des Jeux olympiques 2021), le Mali et le Nigeria (11e aux JO). La qualification semble ainsi ouverte pour la sélection de Jean-Aimé Toupane. La Coupe du Monde 2022 se jouera en Australie du 23 septembre au 3 octobre prochain.

