L'équipe de France Ouest remporte le tournoi international 3X3 de Bordeaux

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Théo Chiramberro

Après avoir accueilli le stage d'entraînement de l'équipe de France du lundi au jeudi, le Palais des Sports de Bordeaux a été le théâtre d'un tournoi international de 3x3. Ce tournoi est issu de la collaboration entre la FFBB, la Ligue de Nouvelle-Aquitaine ainsi que le club de la JSA Bordeaux. Durant deux jours, dix sélections provenants de cinq pays différents se sont affrontées (France, Pays-Bas, Belgique, Allemagne et Pologne).

Répartis dans deux poules de cinq équipes, les matchs ont été de hautes volées. Dès la première rencontre, l'équipe de France Sud emmenée par le capitaine des JSA Alex Vialaret essuie un premier revers 15-13 face à des Belges intraitables en défense. Composée de Alex Vialaret, Charly Pontens, Clément Cavallo et Timothé Vergiat, la team France Sud s'est bien reprise en remportant toutes ses oppositions jusqu'à la demi-finale perdue 18-17 contre les Pays-Bas A. L'équipe finaliste comptait dans ses rangs trois des meilleurs joueurs (professionnels) du monde de 3x3 : Julian Jaring, Maksim Kovacevic et Arvin Slagter.

Dans les autres équipes de France : celle de l'Est avec Léopold Delaunay, Marcus Gomis, Lorenzo Thirouard et Ivan Février. Le bilan est de 2 victoires pour 2 défaites dont un incroyable succès 21-20 contre la Belgique. La Team Est devait affronter la Team Nord dans le match pour la cinquième place mais suite à la volonté du staff technique des Bleus, la rencontre n'a pas eu lieu. L'équipe de France Nord comptait Thomas Cornely, Florian Fortas, Jean-Frédéric Morency et Thomas Ville dans ses rangs. Très athlètique, la Team Nord a été remarquée pour sa défense rugueuse et accrocheuse ainsi que pour son style d'attaque basé sur la vitesse avec des beaucoups de lay-up. Elle possède le même bilan que la Team Est (2 victoires et 2 défaites).

Enfin, l'équipe victorieuse du tournoi international de Bordeaux : la Team Ouest, composée d'Alexandre Aygaleng, Gaylor Curier, Mehdy Ngouama et Vincent Fauché. Les quatres hommes ont remporté 5 matchs durant ce tournoi. Ensemble, ils ont fait vibrer le Palais des Sports contre l'équipe professionnelle des Pays-Bas. Les Français ont mené au score quasiment tout le match avant de se faire rattraper par les néerlandais qui sont repassés devant (20-19). Les 300 personnes réunis dans la salle bordelaise multiplient les encouragements pour la "Team France" sous le regard concentré du sélectionneur de l'équipe de France, Karim Souchu. Finalement, le meneur du Portel, Mehdy Ngouama a pris ses responsabilités et a tiré à deux-points et faisait ficelle ! 21-20 pour la Team Ouest ! Circulez, il n'y a plus rien à voir ! La foule exulte et toute l'équipe de France s'est empressée de rejoindre le héros du jour.

Ces deux jours de tournoi ont permis à la France de se confronter à des joueurs professionnels de 3x3 notamment l'équipe des Pays-Bas A et la Belgique. De plus, Karim Souchu a pu décéler différentes manières d'aborder les matchs en regardant les Allemands et les Polonais jouer. " Les Allemands sont très jeunes (16 ans et 17 ans pour deux des joueurs) mais très athètiques, ils jouaient beaucoup sur leur vitesse tandis que les Polonais ont des physiques très imposants et jouer vraiment durs mais ils étaient assez lents dans les attaques" confie le sélectionneur de l'équipe de France.

Les impressions du sélectionneur de l'équipe de France, Karim Souchu :

À chaud, quelle est votre première réaction ?

Très bien, on était venus pour s'évaluer contre certaines des meilleures nations mondiale. C'est positif mais ça reste un tournoi amical. Ça nous a permis de voir les progrès qu'on doit faire et surtout confirmer ce besoin de professionnalisation du 3x3 en France.

Certaines équipes de France ont battu des équipes composées de joueurs pro de 3x3. Quelles sont les différences que vous avez constasté ?



Il y a la différence physique, ils ont des physiques pour jouer au 3x3, ils sont solides au sol et on va tendre vers ce type de profil pour les prochaines compétitions. On doit faire des progrès sur l'adresse extérieure, les contacts et avoir un rythme plus soutenu. Chaque nation a son style de jeu qui est différent des autres, nous on est plutôt sur la vitesse alors que les autres seront beaucoup plus sur le jeu physique. Les nations professionnelles ont affichées beaucoup plus de sérénité sur le terrain, ils ont l'habitude de jouer ensemble notamment sur le World Tour. C'est plus sur des petits détails de jeu qui font la différence.

Comme vous dites, "chaque nation a son style de jeu" comment allez-vous travailler dessus ?



On va faire pas mal de séances vidéos et on a vu déjà certaines des meilleures équipes jouer. Mainteanant, c'est à nous de faire le nécessaire pour éviter de se faire suprendre dans le jeu. On a vu aussi qu'il fallait les travailler sur des petits espaces.

Après cette victoire dans le tournoi international de Bordeaux, l'équipe de France va jouer le tournoi qualificatif à la Coupe d'Europe à Jérusalem les 9 et 10 juin prochains. Deux semaines plus tard, Les Bleus disputeront la Coupe du Monde à Antwerp (21 au 26 juin 2022).

Les résultats à partir des demi-finales : (Cliquez ici pour voir tous les résultats du tournoi)

France Sud 17-18 Pays-Bas A

France Ouest 21-19 Pologne A

Match pour la troisième place :

France Sud 22 - 17 Pologne A

Finale :

France Ouest 21 - 20 Pays-Bas A