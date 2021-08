L'équipe de France U16 féminine s'en sort de justesse contre la Lettonie pour finir son Euro Challengers invaincue

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Invaincue après quatre matches et déjà qualifiée pour la Coupe du Monde U17 2022, l'équipe de France U16 féminine a failli tomber contre la Lettonie ce samedi pour son dernier match à l'Euro Challengers.

Un incroyable retournement de situation

L'équipe de Vincent Bourdeau s'est imposée de justesse (67-66) après avoir été menée sur un cumul de 28 minutes. Les Bleuettes ont eu du mal à contenir Žozefīne Sipoliņa (22 points et 10 rebonds) et ont surtout fait preuve de maladresse (32,9% de réussite aux tirs). Sauf quand Jade Ferre a converti sa tentative à 3-points à 5 secondes de la fin pour donner l'avantage final aux Françaises. Plus globalement, ces dernières ont signé un incroyable money-time pour renverser une situation bien mal embarquée. A 2 minutes de la fin, elles étaient ainsi reléguées à -11 (52-63). Mais Dominique Malonga (25 points à 9/18 aux tirs, 19 rebonds, 5 contres et 5 balles perdues pour 36 d'évaluation en 28 minutes) a contré puis marqué (57-63) avant que Marine Dursus ne ramène les siennes à -3 (60-63) avec un premier tir primé. Et si elles ont égalisé à 64 partout à 24 secondes de la fin, Žozefīne Sipoliņa a redonné l'avantage aux Lettones sur la ligne des lancers avant l'ultime panier signé Jade Ferre.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Bref, comme les U18 et U20 avant elles, les U16 terminent invaincues de leur Euro Challengers. Un parfait 15/15 qui n'est entaché que par l'élimination prématurée des U19 à la Coupe du Monde (en huitièmes de finale contre le Canada), alors que seulement celles-ci jouaient une réelle compétition. La semaine prochaine, ce sera au tour des U16 garçons de se lancer dans l'Euro Challengers, avec là-aussi l'objectif de se qualifier à la Coupe du Monde U17 2022.