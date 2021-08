L'équipe de France U16 masculine s'en sort contre la Lituanie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après ses victoires contre la Roumanie (113-32) et la Russie (70-52), l'équipe de France U16 masculine a terminé la phase de poule de son Euro Challengers par un succès contre la Lituanie (71-63). Les Bleuets, qui ont connu une préparation compliquée car raccourcie et sans matches de préparation, ont mené la quasi totalité de la rencontre. Ils ont néanmoins attendu le début du quatrième quart-temps pour faire l'écart (jusqu'à +14).

La domination physique des Français leur a permis de dominer le rebond (42 prises à 32) et de marquer 23 points suite aux balles perdues provoquées. Killian Malwaya (21 points à 7/12 aux tirs, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 21 d'évaluation en 22 minutes) et Zaccharie Risacher (16 points à 4/12, 8 rebonds, 2 passes décisives et 4 interceptions pour 19 d'évaluation en 23 minutes) sont sortis du lot chez les Bleuets.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

L'équipe de France U16 retrouvera la Roumanie en demi-finales ce vendredi. Ce format a été mis en place suite aux forfaits de la Grèce et de la Macédoine-du-Nord.