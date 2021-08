L'équipe de France U16 remporte l'Euro Challengers en battant la Lituanie en finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après les U20 femmes et hommes, U18 femmes et les U16 féminines, les U16 masculins deviennent la quatrième sélection tricolore à remporter un Euro Challengers. Samedi, à Skopje, en Macédoine du Nord les hommes de Bernard Faure, ont surpassé la Lituanie (57-51) en finale dans un match à la tonalité défensive. Assurés de disputer la coupe du monde U17, en 2022, les coéquipiers d'Alexandre Sarr (20 points à 8/17 de réussite aux tirs, 6 rebonds, 2 interceptions et 2 contres en 21 minutes) terminent la compétition avec un bilan immaculé (5 victoires).

Quelques sueurs froides ont dû traverser le camp français dans le dernier quart-temps. Alors que les Bleuets s'acheminaient vers un succès aisé à la fin du troisième quart-temps (42-27), les Lituaniens sont revenus à quatre points à 34 secondes du terme (55-51). Heureusement pour la France, le grand Dam Sarr (2,10 m) s'est élévé au cercle pour claquer un dunk synonyme de victoire. Le symbole d'une outrageuse domination des intérieurs français, notamment au rebond (49 à 32). Malgré une faible adresse (31,7%), les coéquipiers d'Illan Pietrus (11 points à 2/7 aux tirs, 10 rebonds et 2 passes décisives pour 14 d'évaluation) ont su élever leur intensité défensive pour déregler la machine balte. A l'image du match de poule, remporté 71 à 63.

La génération 2005 a désormais l'oeil rivé sur la Coupe du monde U17, qui se déroulera en 2022. Au regard du potentiel athlétique de la sélection, une médaille paraît accessible.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques