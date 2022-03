L'équipe de France U17 masculine dans la poule du Canada et de la Serbie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Victorieuse de l'EuroChallenger U16, la génération 2005 a rendez-vous à Malaga en Espagne pour y disputer la Coupe du Monde U17 (du 2 au 10 juillet). Le groupe de Bernard Faure sera opposé à la Serbie, au Canada et à une équipe de la zone Océanie / Asie. Un premier tour difficile mais les Français tenteront de faire aussi bien que leurs prédescesseurs en 2018 où où ils avaient décroché une médaille d'argent.

Avec un Illan Pietrus qui est en train de s'affirmer dans les rotations du groupe professionnel de la SIG Strasbourg, les deux protégés de l'ASVEL que sont K illian Malwaya, récemment nommé MVP de l'Adidas Next Generation Tournament de Belgrade et Zaccharie Risacher, qui a battu un record de précocité en EuroLeague, cette génération regorge de talents. On devrait ainsi retrouver Alexandre Sarr, ancien pensionnaire de la cantera du Real Madrid, aujourd'hui dans le programme Overtime aux Etats-Unis, et bien d'autres joueurs prospects nés en 2005.