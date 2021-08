L'équipe de France U18 masculine démarre par une victoire contre le Portugal

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Pour son premier match à l'Euro Challengers de Tel-Aviv, l'équipe de France U18 masculine a été accrochée par le Portugal mais est parvenue à s'imposer 78-68. Les Bleuets, tous U17 comme nous l'a expliqué le sélectionneur Lamine Kebe, ont fait l'écart avec un 9-0 à cheval sur les troisième et quatrième quart-temps. Maladroits à 3-points (3/18) mais dominateurs dans la raquette (48 points dans cette zone, 44 rebonds à 33) et présents défensivement (26 balles perdues provoquées), ils ont notamment pu compter sur un bon Maël Hamon (13 points à 5/11 aux tirs, 6 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes) et un Jazz Gardner efficace (10 points à 5/8 et 7 rebonds en moins de 20 minutes). Ils tenteront d'enchaîner ce mercredi contre l'Estonie.