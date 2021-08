L'équipe de France U18 termine l'Euro Challengers sur une bonne note

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

La belle série des équipes de France jeunes a pris fin. Après les succès successifs des U20 femmes et hommes, puis des U18 femmes aux Euros Challengers, les U18 masculins ont terminé à la deuxième place du tournoi de Tel-Aviv, remporté par le pays-hôte, Israël. Une place obtenue grâce à un ultime succès, dimanche, contre la Grèce (81-54).

Les Bleuets ont livré leur plus belle prestation de la semaine. De l'engagement, une belle présence défensive et un mouvement de balle (24 passes défensives) prometteur. Signe de la progression constante d'un groupe exclusivement composé de joueurs d'une catégorie d'âge inférieure, et programmé pour l'Euro 2022, qualificatif à la Coupe du monde 2023. Dans le rôle de meneur de troupe, Kymany Houinsou (8 points à 5/8 aux tirs à 3/5 aux tirs, 5 rebonds et 13 passes décisives) a intelligemment délaissé le champ du scoring pour fluidifier le jeu français. Le résident américain, Jazz Gardner (High School) a fructifié les 14 minutes accordées par Lamine Kebe (8 points et 4 rebonds). Dans un registre différent, l'ailier athlétique Daryl Doualla a soigné ses statistiques (19 points), ponctuant un tournoi réussi.

Au contraire de l'intérieur du Centre Fédéral, Melvin Ajinça, autour d'une compétition non conforme (5,2 points à 25% de réussite aux tirs) aux attentes suscitées par ses belles performances en saison régulière. A un an du début de l'Euro, le sélectionneur Lamine Kebe devra tirer des enseignements de cet Euro Challengers. .

