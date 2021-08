L'équipe de France U18 uniquement composée de U17 à l'Euro Challengers de Tel-Aviv

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après les U20 féminines, masculins puis les U18 féminines, c'est au tour des U18 masculins de disputer l'Euro Challengers. Ce mardi, ils débuteront leur compétition contre le Portugal, à 14h heure française, à Tel-Aviv. Ensuite ils affronteront l'Estonie mercredi, Israël jeudi, la Lituanie samedi et enfin la Grèce dimanche.

Pour cette compétition, le staff menée par Lamine Kebe a convoqué seulement des joueurs U17, afin de leur permettre d'avoir une vraie expérience internationale, eux qui n'ont pas eu droit à l'Euro U16 en 2020 à cause de la COVID-19. Ainsi, ils arriveront à l'EuroBasket U18 2022 (qualificatif pour la Coupe du Monde U19 2023) avec une expérience collective. Plusieurs U18 (Armel Traoré et Brice Dessert avec les U19, Hugo Mienandi avec les U20) et même un U17 (Victor Wembanyama) ont joué dans des catégories d'âge supérieure cet été.

En l'absence de Victor Wembanyama, le meneur/arrière de l'ASVEL Kymany Houinsou sera le leader de l'effectif, aux côtés de Melvin Ajinça et Rayan Rupert (photo ci-dessus). D'autres joueurs seront attendus (Alexander Doyle, Alexandre Bouzidi, Maël Hamon...) et ce sera l'occasion de découvrir en France Jazz Gardner (le fils de Jelani Gardner, dont la mère est Française), prospect réputé aux Etats-Unis (top 50 de la class 2023 aux Etats-Unis), et Sidy Cissoko, membre du centre de formation de Baskonia.

[Retrouvez ce mardi l'interview de Lamine Kebe avant le début de la compétition]

L'effectif de l'équipe de France U18 pour l'Euro Challengers de Tel-Aviv :