L'équipe de France U20 féminine remporte l'Euro Challengers de Konya

Jusqu'au terme de l'Euro Challengers, l'équipe de France U20 féminine n'a laissé aucune once d'espoir à ses adversaires. Les Bleuettes ont remporté l'édition de cette compétition organisée à Konya en Turquie, qui remplace cette année les championnats d'Europe, annulés cette année en raison du Covid-19. Dimanche, elles se sont imposées de justesse face à la Russie (78-74), grâce notamment au trio Yohana Ewodo (17 points à 5/7 de réussite aux tirs) - Kendra Chéry (21 points à 9/17 aux tirs et 11 rebonds) - Janelle Salaun. Auteure d'une nouvelle belle performance (14 points à 5/8 aux tirs et 4 rebonds), l'intérieure de Villeneuve d'Ascq a été élue meilleure joueuse de la compétition (17 points et 10,2 rebonds).

Le sans-faute pour les Bleuettes !

Les U20F sont sacrées championnes du Challenger de Konya !



Janelle Salaun élue MVP

Ce fut un match loin d'être aisé pour les joueuses de Jérôme Fournier. Surprises par l'adresse de la sélection russe dans le premier quart-temps (7/16 à 3-points au total), elles ont accusé jusqu'à neuf points de retard (21-12). Une entame imparfaite, corrigée dans le troisième quart-temps (25-13), à la faveur d'une défense retrouvée et des talents conjugués de Kendra Chery et Yohana Ewodo. Malgré un 5-0 encaissé dans les trois dernières minutes, les Françaises n'ont jamais paniqué. Pour certaines joueuses cadres (Chery, Pardon, Salaun) de l'équipe, ce match constituait le dernier en catégorie U20. Nul doute qu'il ne s'agit pas du dernier en sélection tricolore. La puissance et la verticalité de Janelle Salaun, l'intelligence de jeu et la polyvalence de Chery sont autant de promesses à un bel avenir en Ligue féminine qu'une intégration rapide dans l'équipe nationale A.

Janelle Salaune, MVP, a réalisé une excellente compétition (crédits photo : FIBA)