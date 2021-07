L'équipe de France U20 finit invaincue après sa victoire contre la Turquie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Les Français ont été reçus 5/5 à l'Euro Challengers U20 masculin de Tbilissi, en Géorgie. Ce dimanche, pour leur dernier match, ils ont battu la Turquie 90 à 82. Comme la veille, la paire Hugo Benitez (21 points à 7/11 aux tirs et 6 passes décisives pour 26 d'évaluation en 28 minutes) - Milan Barbitch (22 points à 9/14, 6 rebonds et 9 passes décisives pour 31 d'évaluation en 28 minutes), encore aidée par Ismaël Kamagate (15 points à 5/10, 5 rebonds, 4 passes décisives et 3 contres pour 18 d'évaluation en 24 minutes), a pris les choses à son compte. Cette fois, ils ont fait la différence dès le deuxième quart-temps (22-10) avant de résister au retour des adversaires dans le dernier quart-temps (32 points encaissés).

Comme les filles à Konya la semaine dernière, la sélection de Jean-Aimé Toupane a donc réussi son tournoi, à l'image de ces dernières prestations, collective (24 passes décisives).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre