L'équipe de France U20 masculine démarre son Euro Challengers ce mardi

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après l'équipe de France U20 féminine, c'est au tour de l'équipe de France U20 masculine de se lancer dans l'Euro Challengers. Les joueurs de Jean-Aimé Toupane (assisté par Cathy Melain et Guillaume Vizade) sont à Tbilissi, en Géorgie. Ils démarreront d'ailleurs ce mardi à 18 heures par une rencontre contre le pays hôte, avant d'affronter l'Allemagne ce mercredi, la Bulgarie jeudi, la Pologne samedi et la Turquie dimanche. L'équipe ayant le meilleur bilan gagnera la compétition.

La génération 2001, championne d'Europe U16 en 2017 puis vice-champion du monde U17 un an plus tard, ne présente plus beaucoup de joueurs de ces campagnes. Car ceux-ci sont devenus des joueurs de très haut-niveau (Théo Maledon, Killian Hayes, Hugo Besson etc.), ne sont pas intéressés ou la hiérarchie a évolué, tout simplement. Des professionnels confirmés (Benitez, Crusol, Barbitch, Kamagaté) seront associés à des espoirs sur la bascule dans le monde pro (Ducoté, Difuidi, Ndjock, Mbaya, Mienandi - qui est encore U18), avec des potentiels à suivre (Tanner, Moujib).

L'effectif de l'équipe de France U20 masculine :

Poste 1 : Hugo Benitez

1/2 : Milan Barbitch

2/1 : Timothé Crusol

2 : Robin Ducoté et Neftali Difuidi

3 : Elwin Ndjock et Shawn Tanner

4 : Badr Moujib et Hugo Mienandi

4/5 : Melvyn Ebonkoli

5 : Ismaël Kamagaté et Yvan Mbaya

Le match contre la Géorgie sera à voir ci-dessous à partir de 18 heures :