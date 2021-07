L'équipe de France U20 masculine l'emporte pour commencer, contre la Géorgie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Pour son premier match à l'European Challengers de Tbilissi, l'équipe de France U20 masculine s'est imposée 84-63 face au pays hôte, la Géorgie. Les joueurs de Jean-Aimé Toupane ont fait la course en tête. Devant de 13 points à la pause (29-42), ils ont été mis sous pression par la sélection locale au retour des vestiaires, avant de refaire la différence et finalement de s'imposer largement.

Si le staff des Bleuets a pianoté sur son banc, lançant les douze joueurs de l'effectif, c'est le meneur/arrière de Paris Milan Barbitch (20 points à 5/10 aux tirs et 7/8 aux lancers, 4 rebonds, 4 passes décisives et 4 interceptions pour 22 d'évaluation en 22 minutes) qui est sorti du lot. Son coéquipier en club Ismaël Kamagaté a également réalisé des actions de haute volée (10 points à 5/7, 3 rebonds et 5 contres pour 14 d'évaluation en 23 minutes).

Ce mercredi, les Français enchaîneront par une confrontation contre l'Allemagne, qui a battu la Pologne 87-66.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre