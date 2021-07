L'équipe de France U20 masculine n'a pas fait de cadeau à la Bulgarie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Après avoir difficilement battu l'Allemagne mercredi, l'équipe de France U20 masculine s'est largement imposée face à la Bulgarie (95-63) pour son troisième match à l'Euro Challengers de Tbilissi. Les Bleuets ont créusé l'écart dans le deuxième quart-temps en encaissant seulement 5 points sur la période, contre 24 marqués. De quoi compter 23 points d'avance à la pause. Jean-Aimé Toupane a ainsi pu faire tourner, Yvann Mbaya et Hugo Ducoté, utilisés seulement 2 et 5 minutes la veille, ayant été les deux seuls à atteindre la barre des 20 minutes sur le parquet. Autrement, Milan Barbitch a encore été très bon (16 points à 5/7 aux tirs, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 22 d'évaluation en moins de 16 minutes), alors qu'Elwin Ndjock n'a rien raté (14 points à 5/5, 2 rebonds et 2 passes décisives pour 18 d'évaluation en 19 minutes).

Leader invaincu du groupe B, l'équipe de France va bénéficier d'un jour de repos avant d'affronter la Pologne samedi à 15h heure française.