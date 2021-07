L'équipe de France U20 masculine se défait de la Pologne dans le final

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Comme leurs homologues féminines à Konya la semaine dernière, l'équipe de France U20 masculine a remporté son Euro Challengers. Avant son ultime rencontre face à la Turquie, les joueurs de Jean-Aimé Toupane sont assurés de terminer premiers du tournoi de Tbilissi.

Ce samedi après-midi ils ont remporté leur quatrième rencontre en quatre matches en disposant de la Pologne 86 à 70. Accrochés pendant trois quart-temps face à des Polonais euphoriques, ils ont débordé leurs adversaires avec un 18-2 en début de dernier quart-temps (27-13 sur la période). Sur la période, la paire Hugo Benitez (15 points à 6/9 aux tirs, 11 passes décisives, 4 rebonds, 5 interceptions et 4 balles perdues pour 31 d'évaluation en 28 minutes) - Milan Barbitch (21 points à 8/13 aux tirs, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 balles perdues pour 21 d'évaluation en 28 minutes) a pris les choses à son compté, bien aidée par Ismaël Kamagaté (12 points à 5/5 et 4 rebonds pour 15 d'évaluation en 25 minutes).

Dernier objectif pour les Bleuets : finir invaincus en battant la Turquie ce dimanche. Entre-deux à 12h heure française.

