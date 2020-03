L'EuroBasket 2021, en France, va-t-il être supprimé ?

C'est en France et en Espagne que devait se dérouler l'EuroBasket féminin 2021. Mais étant donné le report des Jeux olympiques de Tokyo, de 2020 à 2021, en raison du coronavirus, il est impensable que le prochain Euro féminin ait bien lieu en 2021 également. Lors d'une conférence téléphonique avec la presse ce mardi, le président de la Fédération française de basketball (FFBB) Jean-Pierre Siutat s'est exprimé sur le sujet.

"Il faut repartir d'une feuille blanche et recomposer le paysage de ces années à venir, avec peut-être des fenêtres, une organisation un peu différente. On peut par exemple imaginer que l'Euro masculin puisse être décalé en 2022, que l'Euro féminin puisse, pourquoi pas, être supprimé et décalé en 2023. Pour nous, ce serait un super test pour organiser 2024... Il y a plein d'idées. Concernant 2021, les élections municipales ont été reportées, on aura peut-être d'autres interlocuteurs d'ici là. C'est donc difficile d'organiser un Euro dans ces conditions."