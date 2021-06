La Bosnie-Herzégovine défiera la France en quarts de finale de l’EuroBasket

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Par Lilian Bordron, à Strasbourg,

L’équipe de France féminine croisera le fer avec une nouvelle équipe dans cet EuroBasket 2021. La Bosnie-Herzégovine est venue à bout de la Croatie le lundi 21 juin 2021, 3e du groupe D dont faisait partie la France.

D’abord dominées en première période par la Croatie avec une Ivana Dojkic au four et au moulin (18 d’évaluation), les Bosniennes ont ensuite relevé la tête. Les filles de Goran Lojo se sont définitivement détachées dans les dernières minutes de la rencontre pour faire tomber les Croates. Les joueuses extérieures de la Bosnie-Herzégovine ont bien soutenu l’intérieur Donquel Jones à l’image de Miljana Dzombeta (14 points) et Nikolina Babic (4/5 à 3-points).

La Bosnie-Herzégovine défiera donc la France le mercredi 23 juin 2021 à 18h00 au Rhénus à Strasbourg. L’équipe gagnante se rendra à Valence pour disputer le dernier carré de la compétition.



Les Bleues présentes en tribune (photo : Lilian Bordron)