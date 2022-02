La Chine balaye la France ; "On a beaucoup de travail à faire", estime Iliana Rupert

ÉQUIPE DE FRANCE

Déja qualifée pour la Coupe du Monde 2022 en Australie, l'équipe de France féminine a enregistré une lourde défaite 103-70 contre une sélection chinoise nettement supérieure sur tous les plans du jeu dimanche. Le sélectioneur Jean-Aimé Toupane et l'intérieure Iliana Rupert livrent leurs impressions sur cette correction.

Interrogé sur ses impressions sur cette rencontre, le nouveau coach des Bleues confie que "c'était une mauvaise nuit, perdre de 33 points, on ne peut pas accepter ça". Serein pour l'avenir, il explique "qu'on doit apprendre de cette défaite. Je reste persuadé qu'on va avancer, on va faire des ajustements et essayer de comprendre pourquoi les choses ne fonctionnent pas". Avec la présence de plusieurs cadres de cette équipe de France, nul doute qu'un tel revers ne se reproduirait pas à Sydney.

L'intérieure de Bourges Iliana Rupert pense que les Bleues vont rebondir. "Evidemment, on est déçus, perdre par 33 points ça ne nous enchante pas. La seule chose qu'on va retenir de ce tournoi c'est que nous sommes qualifiées. Vu comment on a joué ce (dimanche) soir et avec les difficultées rencontrées c'est sûr qu'on ne peut faire que mieux par la suite. Ca va nous faire prendre conscience que c'est pas gagné. On doit être beaucoup plus concentré. En tout cas ça nous met en alerte et ça va nous motiver car on sait qu'on a beaucoup de choses à faire".