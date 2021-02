La Coupe du Monde masculine U19 2021 en Lettonie

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

L'EuroBasket masculin 2015, le championnat d'Europe féminin 2019, le championnat d'Europe féminin 2021 et maintenant le Mondial masculin l'été prochain. Fédération de plus en plus attrayante, la Lettonie vient d'être désignée pays hôte de la prochaine Coupe du Monde U19 (du 3 au 11 juillet 2021 à Riga et à Daugavpils), a-t-on appris ce vendredi 12 février.

Médaillée de bronze lors de l'édition 2017 en Grèce avec la génération 2000, la France essayera de rééditer cette performance. Clément Frisch et les 2002, sevrés de compétition internationale depuis 2018, tenteront de décrocher leur première breloque.