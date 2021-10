La FFBB dévoile le staff de Jean-Aimé Toupane en équipe de France

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : UFAB 49

Si l'on savait que Jean-Aimé Toupane était le nouveau sélectionneur de l'équipe de France féminine et qu'il serait assisté dans cette mission par Cathy Melain, on ne connaissait pas la composition du reste du staff des Bleues. La Fédération française de basketball (FFBB) a décidé de partir sur un staff quasiment renouvelé à 100%. Exit donc les Olivier Lafargue et Rachid Meziane, qui épaulaient Valérie Garnier ces dernières années. On trouve cependant des coaches habituées au haut-niveau féminin : l'entraîneur d'Angers (LFB) David Gautier et celui des U18 du Pôle France (LF2) Grégory Halin, qui lui faisait déjà partie du précédent staff. Autrement, l'ancien joueur Christophe Léonard continue de travailler avec Jean-Aimé Toupane et la kiné kinésithérapeutedu BLMA Clémence Hallard se retrouve également dans le groupe. Notons également la présence du préparateur physique de la JL Bourg Fabrice Serrano, également connu pour avoir coaché plusieurs formations Espoirs.

« Je suis très heureux d’avoir pu construire le staff que je souhaitais, commente Jean-Aimé Toupane. Je voulais sincèrement remercier Alain Contensoux (DTN) et Jacky Commères (Directeur de la performance et des Équipes de France) pour leur soutien dans cette élaboration. Je tiens également à saluer la collaboration active des dirigeants de club dans cette nouvelle organisation. Nous avons reçu un accueil positif et enthousiaste de la part des nouveaux membres appelés et nous sommes désormais tous concentrés vers nos nouveaux objectifs. ».

La composition du staff de l'équipe de France féminine :