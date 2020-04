La FIBA recommande d'annuler toutes les compétitions internationales jeunes de l'été

Il ne devrait pas y avoir de compétitions internationales jeunes (EuroBasket U16, Coupe du Monde U17, EuroBasket U18 et EuroBasket U20) cette année. En effet, le bureau central de la FIBA a recommandé à toutes les fédérations d'annuler toutes les compétitions internationales de cet été rapporte ESPN. Les qualifications pour les Coupes du Monde U19 2021 qui devaient être issues des compétitions U18 de cette année devraient donc découlées du ranking. Ce qui permettrait aux équipes de France masculines et féminines d'y participer.

Source: FIBA's Central Board has recommended to national federations to cancel all youth tournaments this summer. European representatives at the FIBA U19 World Cup in 2021 will be made up from FIBA boys world rankings. The top five is: Spain, France, Lithuania, Turkey and Serbia