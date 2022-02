La France assure l'essentiel face au Mali

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Au terme d'un match extrêmement disputé, l'équipe de France féminine s'est imposée face au Mali (77-66) en ouverture du tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022, ce jeudi. Les joueuses de Jean-Aimé Toupane ont été adroites à 3-points (14/27) mais brouillonnes (19 passes décisives pour 29 balles perdues).

Une équipe malienne agressive et un premier acte disputé

Dès le début du match, les Maliennes profitaient des pertes de balles tricolores pour creuser un premier écart (3-7, 3'). Bousculées par l'agressivité adverse, les Bleues s'appuyaient sur l'efficacité d'Iliana Rupert (13 points et 3 rebonds pour 16 d'évaluation) pour rester au contact (14-16, 8'). Après un départ timide, les joueuses de Jean-Aimé Toupane parvenaient à inverser la tendance dans ce premier quart temps. A l'issue de dix premières minutes très offensives, les Bleues menaient de 5 points (23-18).

Sous l'impulsion d'une Migna Touré très inspirée (14 points et 1 rebond pour 17 d'évaluation) et grâce à une grosse activité défensive, les Bleues infligeaient un 10-4 aux Maliennes pour commencer ce deuxième quart temps (33-22, 13'). Le Mali réagissait dans la foulée et s'accrochait dans cette première mi-temps (33-28, 16') grâce à l'omniprésence de Sika Kone (20 points, 8 rebonds et 5 passes décisives pour 30 d'évaluation). Malmenée dans ce premier acte, la France comptait tout de même 9 points d'avance sur le Mali à la pause (44-35, 20').

Une belle adresse à 3-points mais beaucoup de pertes de balle

Discrète en première période, Marine Johannès (11 points), qui fêtait sa 100e sélection ce jeudi à Belgrade, permettait aux Bleues d'accentuer leur avance dès l'entame de la deuxième période. Mais les Maliennes gardaient la même intensité et comblaient peu à peu le retard en provoquant de nombreuses pertes de balle. A dix minutes du terme, les tricolores conservaient l'avantage (58-47, 30'). Les deux équipes se rendaient coup pour coup dans ce dernier quart temps. Avec deux fautes antisportives sifflées successivement contre Marine Johannès et Olivia Epoupa, les Maliennes restaient au contact, provoquant la colère de Jean-Aimé Toupane (65-55, 35'). Sérieuses et appliquées dans ces dernières minutes, les Bleues, portées par Gabby Williams (11 points et 5 rebonds pour 17 d'évaluation) ,maintenaient l'écart.

La France s'imposait finalement 77 à 66 face à une équipe malienne très accrocheuse et s'offrait un premier succès dans ce tournoi de qualification à la Coupe du Monde 2022. Pour le prochain match ce vendredi face au Nigéria, à 18h, il faudra faire beaucoup mieux.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match