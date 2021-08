La France avec la Lituanie, l'Ukraine et la Finlande pour les qualifications à l'Eurobasket féminin 2023

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Les groupes de qualification à l'Eurobasket féminin 2023 ont été dévoilés. Finaliste des cinq dernières éditions, l'équipe de France tombe dans le groupe B et retrouvera la Lituanie, l'Ukraine et la Finlande. Pour se qualifier, les Françaises devront terminer premières de leur groupe ou parmi les 4 formations considérées "meilleures deuxièmes". Les rencontres de qualification débuteront le 11 novembre prochain.

Dans les autres groupes, la Belgique sera confrontée à la Bosnie-Herzégovine, à l'Allemagne et à la Macédoine du Nord, tandis que l'Espagne sera opposée à la Hongrie, la Roumanie et l'Islande. La Serbie, bourreau des Françaises en finale du dernier Eurobasket, hérite quant à elle de la Croatie et de la Bulgarie. Les pays hôtes de la compétition, à savoir la Slovénie et Israël, participent aux qualifications mais sont directement qualifiées.

A LIRE AUSSI. "Tirage au sort EuroLeague : Lattes-Montpellier avec Ekaterinbourg"