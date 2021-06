La France bat la Russie et se qualifie pour les quarts de finale

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : Lilian Bordron

Les Bleues ont grondé. Un peu comme les quelques orages du ciel alsacien, quelques heures plutôt, venus couper l’étouffante chaleur de ces derniers jours au Rhénus. Menées de cinq points après dix minutes (14-19, 10’) et trop dispendieuses (4 ballons perdus en dix minutes), les protégées de Valérie Garnier ont véritablement démarré la rencontre dans le deuxième quart-temps, comme contre la Croatie puis la République tchèque.

La joie de l'équipe de France après sa qualification en quart de finale de l'EuroBasket (photo : Lilian Bordron)

Seulement quatre points encaissés dans le 2e quart-temps

Mais il faut dire que l’opposition pour cette « finale » du groupe D était tout autre. Nation phare du basketball européen dans les années 2000 mais absente des dernières grandes compétitions internationales, la Russie fait figure de sérieux outsider pour décrocher une médaille à Valence dans quelques jours. Emmenées par une doublette Alexia Chartereau - Helena Ciak en sortie de banc, les tricolores ont littéralement asphyxiées Maria Vadeeva (8 points mais à 4/13 aux tirs) et ses coéquipières en leur infligeant un cinglant 20 à 4 dans le deuxième quart-temps (34-23, 20’).

Une bataille du rebond remportée

Jamais totalement distancées, les Russes se sont livrées un combat acharné sous les paniers. À tel point que le meneuse russe Ekaterina Fedorenkova (- 4 d'évaluation) est sortie en raison d'une impressionnante blessure au genou droit. Sous l'impulsion d'une Alix Duchet (12 points dont 7/7 aux lancers-francs, 3 rebonds et 1 passe pour 15 d'évaluation en 23 minutes) rayonnante et de mieux en mieux en l'absence d'Olivia Époupa et d'une Sarah Michel (10 points à 4/6 aux tirs, 6 rebonds et 2 passes pour 18 d'évaluation) dans un rôle de parfait couteau suisse, l'équipe de France féminine a définitivement mis la Russie hors du coup, grâce à trois tirs longues distances de Marine Johannès et de Sarah Michel (69-51, 36'). Au final, les Bleues, qui ont remporté la bataille du rebond (44 prises à 36) s'imposent logiquement (85-59) et se qualifient directement pour un quart de finale mercredi (18h), face au vainqueur du barrage entre la Croatie et la Bosnie-Herzégovine.

À Strasbourg,

