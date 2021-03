La France choisit la Belgique comme "pays partenaire"

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

A l'heure des EuroBasket disputés sur plusieurs pays, les pays organisateurs sont invités à choisir un "pays partenaire" - et donc un de leurs adversaires en phase de poule - notamment pour remplir au mieux la salle. En 2015, pour l'Euro masculin, la Fédération française de basketball (FFBB) avait choisi la Finlande et ses nombreux spectateurs pour aider à remplir l'immense et froide Arena de Montpellier. Pour l'EuroBasket 2021 féminin, la FFBB a invité la Belgique, pays qui se situe relativement proche de Strasbourg (ville hôte d'une partie du premier tour) et compte de nombreux fans.

« Nous avons souhaité accueillir la Belgique lors du premier tour de l’EuroBasket Women 2021 à Strasbourg pour plusieurs raisons, a expliqué le président de la FFBB Jean-Pierre Siutat. La Belgique est une équipe en pleine progression, proposant un basket de grande qualité et nous sommes ravis d’offrir aux spectateurs des matches de haut niveau sur notre territoire. Par ailleurs, il existe une véritable communauté basket en Belgique : de nombreux fans suivent et soutiennent leur équipe nationale pendant toutes les compétitions. Nous serons ravis de les accueillir à Strasbourg et sommes convaincus qu’ils se déplaceront si les conditions le permettent en juin prochain. »

Par ailleurs, avant le tirage au sort le 8 mars à Valence (où se déroulera l'autre partie de l'Euro et notamment la phase finale), les chapeaux ont été dévoilés. France et Belgique se trouvent dans le chapeau n°1 et donc ne seront pas dans la même poule.

Chapeau 1

Espagne / France / Serbie / Belgique

Chapeau 2

Suède / Russie / Slovénie / Italie

Chapeau 3

Biélorussie / République tchèque / Monténégro / Turquie

Chapeau 4

Slovaquie / Croatie / Bosnie-Herzégovine / Grèce



Françaises et belges vont se croiser à Strasbourg (photo : FIBA)