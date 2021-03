La France connaît son groupe pour l'Euro 2021

ÉQUIPE DE FRANCE

Crédit photo : FIBA

Le tirage au sort de l'EuroBasket 2021 a été effectué ce lundi 8 mars à Valence en Espagne, théâtre de la majorité de la compétition qui se déroulera du 17 juin au 7 juillet.

L'équipe de France féminine se retrouve dans le groupe D en compagnie de la Russie, la République tchèque et de la Croatie. Trois adversaires à sa portée qu'il ne faudra pas sous-estimer, surtout que la Russie et la République tchèque ont de longue date des équipes nationales compétitives, même si ces dernières années leur niveau a baissé. L'objectif est bien entendu de terminer à la première place du groupe afin d'obtenir le calendrier le plus favorable possible pour la suite de la compétition.

Pour rappel, les groupes C et D vont se jouer à Strasbourg, ainsi que les matches de barrage et les quarts de finale qui les concernent. Le reste de la compétition se déroulera à Valence, en Espagne, et notamment le dernier carré.

Les groupes de l'EuroBasket 2021 :